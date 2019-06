Čaputová zeigt Verständnis für Demonstranten gegen Babiš

Die slowakische Staatspräsidentin Zuzana Čaputová hat Verständnis für Menschen zum Ausdruck gebracht, die in Tschechien gegen Premier Andrej Babiš und für die Unabhängigkeit der Justiz demonstrieren. Čaputová sagte am Donnerstagabend während des Konzerts, das zu ihren Ehren auf der Kampa-Insel veranstaltet wurde, sie könne den von Menschen vollen Wenzelsplatz verstehen, weil sie auch die Demonstrationen in Bratislava verstanden habe. Sie erinnerte damit auf die Proteste gegen die Regierung Fico im vergangenen Jahr. Uns verbinde die ruhige Stimmung und dies sei wichtig, bemerkte die Präsidentin zu den Demonstrationen in Tschechien und in der Slowakei. Die slowakische Staatspräsidentin erinnerte zudem an die engen Beziehungen der Slowakei zu Tschechien. Nach der Ansprache bekam sie von den Veranstaltern des Konzerts einen Blumenstrauß zum Geburtstag, den sie am Freitag feiert.

Nach dem Konzert traf Čaputová bei einem feierlichen Abendessen unter anderem mit Ex-Außenminister Karel Schwarzenberg (Top 09), Senator Marek Hilšer (parteilos), dem Priester Tomáš Halík und dem Leiter der Válcav-Havel-Bibliothek Michael Žantovský zusammen.

Die slowakische Staatspräsidentin wurde zuvor von Präsident Miloš Zeman empfangen und begegnete den Vertretern der beiden Parlamentskammern.