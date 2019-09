Bundesaußenminister Maas in Prag

Bundesaußenminister Heiko Maas hat 30. Jahrestag des legendären Auftritts von Ex-Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher in der Prager Botschaft die tschechische Hauptstadt besucht. Dort traf Maas den tschechischen Regierungschef Andrej Babiš (Ano) und Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten). In Prag nimmt er zudem an einer Veranstaltung in der deutschen Botschaft teil.

Die Flüchtlingsproblematik war ein Thema des Gesprächs zwischen den beiden Außenministern. Unterschiedliche Meinungen Tschechiens und Deutschlands in dieser Sache bedeuteten keine Beeinträchtigung der bilateralen Beziehungen, betonte der tschechische Außenminister nach dem Treffen.

Deutschland sei der Meinung, dass sich alle EU-Mitgliedsstaaten an der Lösung des Problems beteiligen müssten, so Maas. Die Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen möchten, sollten zur Bekämpfung von Ursachen der Migration stärker beitragen, sagte der Bundesaußenminister. Laut seinem tschechischen Amtskollegen konzentriert sich Tschechien eben auf die Lösung der Ursachen in Afrika und im Nahen Osten. Er verwies zudem darauf, dass Tschechien zehntausende Menschen aus dem Osten, unter anderem aus Vietnam und der Mongolei aufgenommen hat.