Büste des chinesischen Dissidenten Liu Xiaobo in Prag enthüllt

Im Prager Kunstzentrum DOX wurde am Montag eine Büste des chinesischen Friedensnobelpreisträgers, Schriftstellers und Bürgerrechtlers Liu Xiaobo enthüllt. Der chinesische Regimekritiker starb vor zwei Jahren im Gefängnis. Das chinesische kommunistische Regime hatte ihn für die Untergrabung der Staatsmacht verurteilt, als er in der Charta 08 zur Respektierung der Menschenrechte aufgefordert hat. Die Büste des Dissidenten schuf die Bildhauerin Marie Šeborová. Ursprünglich sollte die Witwe des Dissidenten, die Dichterin und Fotografin Liu Xia, nach Prag kommen. Aus persönlichen Gründen konnte sie an der Enthüllung nicht teilnehmen.

Die Bronzebüste sollte im Kunstzentrum DOX bis 4. Juni stehen, danach sollte sei in Berlin oder in Brüssel installiert werden. Am 4. Juni 1989 wurden die friedlichen Studentenproteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking blutig unterdrückt. Der Begründer und Leiter des Kunstzentrums, Leoš Válka, sagte jedoch, die Büste werde im Kunstzentrum weiterhin stehen.