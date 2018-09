Bürgerrechtlerin Liu Xia nahm an Diskussion der Václav-Havel-Bibliothek in New York teil

Die chinesische Dichterin, Fotografin und Bürgerrechtlerin Liu Xia trat in den USA zum ersten Male in die Öffentlichkeit seit dem Tag, an dem sie vor mehr als zwei Monaten China verlassen hatte. Liu Xia nahm an einer Diskussion teil, die von der Prager Václav-Havel-Bibliothek in New York veranstaltet wurde. Die Debatte trug den Titel „Die Macht der Machtlosen in China“. Die chinesische Regimekritikerin wurde vom Publikum mit großem Beifall begrüßt. Sie begleitete den chinesischen Schriftsteller Liao I-wu, der von der Stiftung mit einem Preis ausgezeichnet wurde für Literaten, die das Vermächtnis von Menschenrechtler Václav Havel fortführen.

Liu Xia stand in China seit 2010 unter strenger Aufsicht, obwohl ihr keine Straftat vorgeworfen wurde. Sie musste im Hausarrest bleiben, nachdem ihr im Gefängnis sitzender Mann Liu Xiaobo (1955 - 2017) den Friedensnobelpreis erhalten hatte. Im Juli vergangenen Jahres starb er an Krebs, auch weil ihm nicht erlaubt wurde, im Ausland behandelt zu werden. Seiner Witwe ist es seit Juli dieses Jahres erlaubt, das Land zu verlassen. Sie reiste nach Deutschland. Neulich hat sie auch kurz Prag besucht.