Bürgermeister-Partei Stan wählt neuen Vorsitzenden

Die Partei der Bürgermeister und Unabhängigen (Stan) wählt am Samstag in Prag einen neuen Vorsitz. Der bisherige Parteichef Petr Gazdík will nicht noch einmal kandidieren. Stan brauche neue Impulse, begründete der 44-jährige Politiker seinen Verzicht. Als aussichtsreichster Kandidat für seine Nachfolge gilt der bisherige stellvertretende Vorsitzende Vít Rakušan. Gazdik führt die Partei seit ihrer Gründung im Jahr 2009.

Bei den vergangenen Parlamentswahlen erzielte Stan 5,18 Prozent der Stimmen. Im Senat haben die Bürgermeister und Unabhängigen 14 der insgesamt 81Sitze.