Bürgerdemokraten: Politik von Babiš hat zwei Gesichter

Die Bürgerdemokraten kritisierten scharf die Rede von Premier und Ano-Parteichef Andrej Babiš, die er auf dem Kongress seiner Partei gehalten hat. Der Premier verspreche den Gewerbetreibenden Erleichterungen, dabei erweitere er deren administrative Belastung, erklärten die Bürgerdemokraten. Der Vizevorsitzende der bürgerdemokratischen Fraktion im Abgeordnetenhaus, Jan Skopeček, sagte, aus Babiš sei ein politischer Jekyll und Hyde geworden und Finanzministerin Alena Schillerová (parteilos) unterstütze ihn. Das freundliche Gesicht zeigen sie dem Bürgerdemokraten zufolge bei den von der Ano-Partei organisierten Treffen, wo sie über niedrige und stabile Steuern sprechen. Das andere, wesentlich weniger nette Gesicht zeigen sie laut Skopeček in der Regierung und im Parlament.

Die Oppositionspolitiker kritisierten zudem die Behauptungen des Premiers über seine Idealvorstellung über einen kleinen, billigen Staat, der niemandem auf die Nerven geht. Der Vorsitzende der Bürgerdemokraten Petr Fiala teilte via Twitter mit, er stimme der Vorstellung des Premiers zu, aber verstehe nicht, warum Babiš in den vergangenen Jahren in den Posten des Finanzministers und des Premiers den Gegenteil gemacht habe.