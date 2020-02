Bürgerdemokrat Vystrčil zum Senatsvorsitzenden gewählt

Der Vizevorsitzende der Bürgerdemokraten, Miloš Vystrčil, wurde zum Senatsvorsitzenden gewählt. In einer Geheimwahl besiegte er am Mittwoch den Vizevorsitzenden der Oberen Parlamentskammer, Jiří Růžička, der für die Partei Top 09 und das Bündnis Stan gewählt wurde. Vystrčil erhielt 52 Stimmen, Růžička 21 Stimmen. Vystrčil ersetzt im Amt Jaroslav Kubera (Bürgerdemokraten), der vor einem Monat gestorben ist.

Der 59-jährige Vystrčil ist seit 2010 Senator für Jihlava / Iglau. Der ehemalige Bürgermeister von Telč / Teltsch war zuvor Hauptmann des Kreises Vysočina. Seit 2014 ist er Vizevorsitzender der Demokratischen Bürgerpartei. Vystrčil stammt aus Dačice / Datschitz. Er studierte Mathematik und Physik an der Masaryk-Universität in Brünn und arbeitete als Lehrer am Gymnasium in Telč.