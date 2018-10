Bürgerdemokrat Baxa wird Oberbürgermeister von Pilsen sein

In Plzeň / Pilsen wird eine Koalition aus der Ano-Partei und den Bürgerdemokraten, ergänzt durch die Partei Top 09 und die Sozialdemokraten, regieren. Darauf einigten sich die Parteien nach langen Verhandlungen in der Nacht auf Dienstag. Der Bürgerdemokrat Martin Baxa wird Oberbürgermeister sein. Dies teilte Roman Zarzycký von der Ano-Partei mit, die bei den Kommunalwahlen in Pilsen gesiegt hat.

Die Ano-Partei hat in Pilsen 22,2 Prozent und die zweitplatzierte Demokratische Bürgerpartei 22,11 Prozent der Wählerstimmen bekommen.