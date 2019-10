Bürgeraktivist Minář: Demokratie ist anspruchsvoll

Die Demokratie stellt hohe Ansprüche auf Menschen, darum sucht ein Teil der Bevölkerung lieber nach starken Führern. Das sagte der Bürgeraktivist Mikuláš Minář am Montag auf der internationalen Konferenz Forum 2000. Minář ist vom Verein „Eine Million Augenblicke für Demokratie“, der mehrere Protestdemonstrationen organisiert hat.

„1989 wollten wir die Freiheit haben. Jetzt haben wir so viel Freiheit, dass manche Menschen nach Einschränkungen, nach Ordnung, nach starken Führern suchen“, sagte der Bürgeraktivist. Minář zufolge wird bei den Demonstrationen heutzutage zum Respekt gegenüber dem Rechtsstaat aufgefordert. „Wir wollen, dass die Grundprinzipien respektiert werden wie das Prinzip, dass die Politiker nicht lügen, dass sie ihre Kraft nicht missbrauchen und dass sie die Verfassung einhalten“, so der Bürgeraktivist.

Der Verein hat in diesem Jahr eine Serie von Demonstrationen für eine unabhängige Justiz organisiert. Die Proteste richteten sich jedoch bald auch gegen Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) und Präsident Miloš Zeman. An der größten Demonstration im Juni in Prag nahmen über 250.000 Menschen teil.