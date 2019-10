Bürgeraktivist aus Hongkong erwartet kein baldiges Ende der Proteste

Es ist nicht zu erwarten, dass die Protestdemonstrationen in Hongkong bald aufhören, da die Teilnehmer befürchten, dass sie die letzte Chance haben, die Freiheit und Demokratie zu verteidigen. Das sagte der Hongkonger Bürgeraktivist Arnold Chung Chin Kiu am Montag auf der internationalen Konferenz Forum 2000 in Prag.

Die Menschen in Hongkong haben dem Aktivisten zufolge Angst, dass China alle Rechte, die sie haben, mit Füßen treten wird. Die Demonstranten kämpfen seinen Worten zufolge mit allen Mitteln und bereiten sich auch auf das Allerschlimmste vor. Einige von ihnen schreiben Testamente, bevor sie auf die Straße gehen. Der emeritierte Bischof von Hongkong, Joseph Kardinal Zen Ze-kiun, brachte auf der Konferenz die Befürchtungen zum Ausdruck, dass China nicht nachgibt.