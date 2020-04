Bürger aus Tschechien können ab Freitag wieder ins Ausland reisen

Die Bürger aus Tschechien dürfen ab Freitag wieder ins Ausland reisen aufgrund der Aufhebung des Ausgehverbots. Das betrifft auch Urlaubsreisen. Bei der Rückkehr in das Land müssen sie allerdings einen negativen Covid-19-Test vorweisen, andernfalls müssen sie in eine zweiwöchige Quarantäne. Das gab Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos) am späten Donnerstagabend auf einer Pressekonferenz nach der jüngsten Kabinettssitzung bekannt.

Die Regierung hatte Reisen ins Ausland bis auf ganz wenige Ausnahmen ab März untersagt. Diese Maßnahme stieß auf Kritik, eine Gruppe von Senatoren wollte deswegen sogar vor das Verfassungsgericht ziehen.