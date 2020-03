Buchmesse „Svět knihy Praha“ auf Oktober verschoben

Die diesjährige Buchmesse „Svět knihy Praha“ wird verschoben. Ursprünglich sollten die Bücherschau und das damit verknüpfte Literatur-Festival am 14. Mai im Prager Messegelände beginnen. Wegen der Coronavirus-Pandemie aber wurde die Veranstaltung auf den Herbst verlegt, als neuer Termin ist der 8. Bis 11. Oktober vorgesehen. Das teilte Festivaldirektor Radovan Auer gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK mit.

Wie Auer zudem betonte, sei das diesjährige Gastland der Messe, was Polen ist, weiter darauf vorbereitet, sich in vollem Umfang in Prag zu repräsentieren. Auch die Zusammenarbeit mit der Warschauer Messe wird bewahrt, ergänzte Auer.