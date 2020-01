Brüssel billigt Auszahlung von EU-Subventionen an Agrofert

Die Europäische Kommission hat nachträglich die Auszahlung fast aller beantragten EU-Subventionen an den Konzern Agrofert gebilligt. Nur bei einem Projekt im Umfang von 1,6 Millionen Kronen (64.000 Euro) bestünden Zweifel, sagte der Chef des tschechischen Landwirtschaftlichen Interventionsfonds, Martin Šebestyán, am Mittwoch nach einer Anhörung in Brüssel.

Die Europäische Kommission prüft derzeit noch, ob sich der tschechische Premier Andrej Babiš (Partei Ano) wegen seiner früheren Firma Agrofert in einem Interessenskonflikt befindet. Laut Šebestyán lasse sich der Standpunkt der Kommission aus der Anhörung vom Mittwoch nicht eindeutig herauslesen. Babiš selbst sieht sich nicht in einem möglichen Interessenskonflikt. Ein Audit der Europäischen Kommission vom November vergangenen Jahres ist jedoch zu einem anderen Ergebnis gekommen. Das Verfahren dazu läuft derzeit noch.