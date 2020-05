Brünner Versöhnungsmarsch auf 12. September verschoben

Der tschechisch-deutsche Versöhnungsmarsch wird in diesem Jahr in Folge der Corona-Krise erst am 12. September stattfinden. Das teilten die Organisatoren vom Festival Meeting Brno am Donnerstag mit.

Mit der Veranstaltung wird traditionell Ende Mai an die Vertreibung von fast 20.000 deutschen Einwohnern aus Brünn in der letzten Mainacht des Jahres 1945 erinnert. In diesem Jahr wird der Versöhnungsmarsch bereits zum 14. Mal ausgetragen.