Brünner Uniklinik nimmt sechs Covid-19-Patienten aus Frankreich auf

Die Uniklinik in Brno / Brünn wird heute sechs Covid-19-Erkrankte aus Frankreich aufnehmen und sie an Beatmungsgeräte anschließen. Das bestätigte am Montagmorgen der Sprecher des Krankenhauses. Das Flugzeug mit den Patienten wird am Nachmittag auf dem Brünner Flughafen erwartet. Nach Aussage von Premier Andrej Babiš (Partei Ano) habe Frankreich seine Regierung um diese Hilfe ersucht und man habe dem Wunsch entsprochen. Frankreich hat Probleme, Patienten mit einen schweren Krankheitsverlauf unterzubringen. Einen Teil von ihnen hat so auch Deutschland aufgenommen.

Babiš zufolge haben die tschechischen Kliniken 14 Plätze für schwerkranke ausländische Covid-19-Patienten angeboten. Neben der Klinik in Brünn können sie noch in das Krankenhaus in Prag-Motol und in andere Einrichtungen gebracht werden. In französischen Krankenhäusern und Pflegeheimen sind vom 1. März bis zum vergangenen Sonntag über 7500 Menschen am Coronavirus gestorben.