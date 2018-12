Brünner Traktorhersteller Zetor wird 40 Prozent der Arbeitnehmer entlassen

Zugmaschinenhersteller Zetor Tractors wird bis Ende März 2019 insgesamt 260 Beschäftigte entlassen. Das ist rund 40 Prozent der momentanen Arbeitnehmer. Der Grund für die Entlassungswelle sind wirtschaftliche Schwierigkeiten der Brünner Firma.

Am Montag haben die Gewerkschaften mit der Firmenleitung verhandelt. Laut Gewerkschaftschef Alois Kazelle sollten die Entlassungen eigentlich schon früher vorgenommen werden. Die Betriebsleitung hatte jedoch auf bessere Absatzzahlen in der zweiten Jahreshälfte gehofft, was schon oft der Fall war. Diesmal aber habe sich der Absatz nicht verbessert, sagte Kazelle. Seinen Worten nach sind von den Kündigungen alle Berufsgruppen betroffen, angefangen von den Managern bis hin zu den Bandarbeitern.

Dem letzten Jahresbericht zufolge sind die Produktion und der Absatz der Traktoren deutlich zurückgegangen. Wurden im Jahr 2014 noch fast 4200 Traktoren hergestellt, die 3,8 Milliarden Kronen (147 Millionen Euro) einbrachten, so waren es im Jahr 2017 nur noch 2765 Traktoren mit einem Umsatz von 2,9 Milliarden Kronen (112 Millionen Euro).