Brünn und Südmährischer Kreis unterstützten Fluglinie Brünn–München, Flybmi meldet Insolvenz an

Der Südmährische Kreis und Stadt Brno / Brünn haben in den letzten Jahren mit Millionen Kronen die Fluglinie aus Brünn nach München unterstützt, die seit 2015 in Betrieb war. Die britische Regional-Fluggesellschaft Flybmi, die die Linie betrieben hat, meldete jedoch Insolvenz an. Alle Flüge wurden mit sofortiger Wirkung gestrichen.

Der Hauptmann von Südmähren Bohumil Šimek (Ano-Partei) teilte am Sonntag mit, für den Kreis sei die Nachricht über die Insolvenz der Fluggesellschaft unerwartet gewesen. 2018 bezahlte der Kreis fast 22 Millionen Kronen (860.000 Euro) für den Betrieb der Fluglinie. Auch Stadt Brünn hat die Fluglinie finanziell unterstützt. Die Fluglinie Brünn-München hätten vor allem Unternehmer genutzt, teilte die Brünner Oberbürgermeisterin Markéta Vaňková (Bürgerdemokraten) mit.