Britisches Unternehmen will tschechischen Staat wegen OKD verklagen

Das britische Unternehmen Jenner & Block will den tschechischen Staat verklagen. Grund ist die Übernahme des insolventen Kohleförderers OKD durch den Staatsbetrieb Prisko im vergangenen Jahr. Jenner & Block ist verantwortlich für die Auflösung der Firma New World Resources, des ehemaligen Eigners von OKD. Das britische Unternehmen hat deswegen ein Brief geschrieben an Staatspräsident Miloš Zeman, Premier Andrej Babiš und einige Minister.

In dem Schreiben heißt es unter anderem, dass die Kohleförderung durch New World Resources praktisch verstaatlicht worden sei. Ein Staatssekretär im Finanzministerium bestätigte den Erhalt des Briefes.