Brexit-Minister Barclay bestätigt Rechte der Tschechen nach Brexit

Der britische Minister für Brexit Stephen Barclay hat erklärt, dass die Rechte der in Großbritannien lebenden tschechischen Bürger auch nach dem Brexit bewahrt werden. Nach dem Treffen mit dem tschechischen Innenminister Jan Hamáček (Sozialdemokraten) am Montag in Prag forderte Barclay die Tschechen auf, mit der Registrierung bei den britischen Behörden nicht zu zögern, die notwendig ist, um anzuerkennen, dass sie dauerhaft in Großbritannien leben.

Hamáček würdigte die entgegenkommende Haltung zu den tschechischen Bürgern. Er betonte zudem, dass die Zusammenarbeit Tschechiens mit Großbritannien im Sicherheitsbereich fortgesetzt werden muss.