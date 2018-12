Brexit: Babiš hofft auf Vertrauen für May

Tschechiens Premier Andrej Babiš hofft, dass seine britische Amtskollegin Theresa May das Vertrauensvotum am Mittwoch übersteht. Dies sagte der Ano-Politiker vor Journalisten. Ein Scheitern des Kabinetts May würde große Unsicherheit in den Austrittsprozess Großbritanniens aus der EU bedeuten, so Babis.

Die politische Lage in London ist gespannt, nachdem Theresa May eine Parlamentsabstimmung über den Brexit-Vertrag zwischen Großbritannien und der EU verschoben hatte. Das Papier drohte nicht die nötige Mehrheit im britischen Unterhaus zu bekommen. Parlamentarier von Mays konservativer Partei wollen deshalb die Vertrauensfrage stellen.