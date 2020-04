Brauereien starten Kampagne zur Rettung des Gastgewerbes

Der tschechische Brauereiverband hat am Donnerstag eine Kampagne zur Rettung des Gastgewerbes gestartet. Kunden können sich auf der Webseite Zachranhospodu.cz Gutscheine kaufen, die sie nach dem Ende der Corona-Einschränkungen in den jeweiligen Gastbetrieben einlösen können. Darüber berichtete das Nachrichtenportal lidovky.cz am Donnerstag. An der Aktion sind alle großen tschechischen Brauereien beteiligt sowie einzelne Anbieter von Essensgutscheinen und Hersteller von Softdrinks.

Wegen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus sind die Restaurants und Kneipen in Tschechien seit Mitte März geschlossen. Schätzungen der Assoziation der Hotels und Gaststätten zufolge dürften die Umsätze in der Branche in diesem Jahr um 40 Prozent einbrechen.