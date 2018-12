Brand in Olmützer Großlager verursacht Schaden in Millionenhöhe

Im mährischen Olomouc / Olmütz sind in der Nacht zum Mittwoch mehrere Lagerhallen entflammt, der Brand wurde durch zahlreiche Feuerwehreinheiten noch den ganzen Vormittag über gelöscht. Die Flammen hatten sich auf einer Fläche von 100 x 30 Metern ausgebreitet, der Schaden beträgt mehrere Dutzend Millionen Kronen (zwei oder mehr Millionen Euro), sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt, die Ursache des Brandes ist noch nicht bekannt.

Das Feuer in der Industriezone hat sich in einer Halle gegen 1.30 Uhr entfacht. Danach griff es auf die benachbarten Hallen über. In dem Großlager waren vor allem Heizungsgeräte und sanitäre Anlagen untergebracht.