Das Feuer nach der fatalen Methan-Explosion in der Kohlegrube ČSM in Stonava bei Karviná ist weitgehend unter Kontrolle. Dies meldete die Feuerwehr am Sonntag. Nun setzen die Einsatzkräfte die Bergungsarbeiten in den betroffenen Stollen fort, nach und nach sollen die verstorbenen Kumpel an die Oberfläche geholt werden.

Bei dem Unglück waren am Donnerstag 13 Bergleute ums leben gekommen, 12 der Kumpel stammten aus Polen. Aus diesem Grund hatte Warschau für Sonntag Staatstrauer angeordnet.