Am Samstagvormittag ist es zu einem Großbrand in einer Hühnerstall in Otín beim westböhmischen Klatovy / Klattau gekommen. Bei dem Feuer kamen etwa 16.000 kleine Hühner ums Leben, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Zuchthalle wurde komplett vernichtet. Die Brandursache ist noch nicht klar, Ermittlungen vor Ort wurden eingeleitet.