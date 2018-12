Botschafter Archer: Tschechen auch nach Brexit willkommen

Für tschechische Bürger in Großbritannien wird sich nach dem Austritt des Landes aus der Europäischen Union nicht viel ändern. Dies versicherte der britische Botschafter in Prag, Nick Archer, in einem Gespräch für das Tschechische Fernsehen. Tschechen würden viel in Großbritannien leisten und würden durch die strengeren Einwanderungsregeln nach dem Brexit nicht zwingend benachteiligt, erklärte der Diplomat.

Archer warb in dem Interview für das vorgesehene Brexit-Abkommen, das Premierministerin Theresa May mit Brüssel ausgehandelt hatte. Dies sei die bestmögliche Variante, so der Botschafter. Laut Archer müssten sich die Briten aber daran gewöhnen, dass sie nicht alles haben könnten. Das britische Unterhaus wird kommende Woche über das Papier abstimmen, ein Ja gilt als fraglich.