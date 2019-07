Bohemia Jazz Fest beginnt in Prag

Am Montagabend beginnt in Prag das Bohemia Jazz Fest. Dabei spielen internationale Stars bei mehreren kostenlosen Open-Air-Konzerten noch bis 15. Juli in mehreren tschechischen Städten. Den Auftakt bilden zwei Abende auf dem Altstädter Ring in Prag. Headliner am Montag ist dabei das Stefano Bollani Quartet aus Italien. Ebenfalls zu sehen und zu hören sein werden unter anderem auch der österreichische Gitarrist Wolfgang Muthspiel mit seinem Quartett und das Lorenz Kellhuber Piano Trio aus Deutschland.

Die weiteren Veranstaltungsorte des Bohemia Jazz Fest sind Plzeň / Pilsen (10. Juli), Liberec / Reichenberg (11. Juli), Domažlice / Taus (13. Juli), Tábor (14. Juli) und Brno / Brünn (15. Juli).