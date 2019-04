Bob Dylan startet Konzertreihe in Prag

Der legendäre US-amerikanische Singer-Songwriter Bob Dylan gibt am Sonntag das erste von drei aufeinanderfolgenden Prag-Konzerten. Der Musiker will dabei in der Lucerna-Musikhalle einen Querschnitt durch sein Schaffen präsentieren, aber auch Lieder seines jüngsten Albums „Triplicate“ aus dem Jahr 2017. Die Veranstalter versprechen an jedem der drei Abende ein einzigartiges Erlebnis. Die beiden weiteren Konzerte folgen am Montag und Dienstag.

Bob Dylan gilt als Ikone des engagierten Folk und Rock in den USA. Als erster Musiker wurde er unter anderem mit dem Pulitzerpreis sowie dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Der 77-Jährige trat in den vergangenen Jahren mehrfach in Tschechien auf.