Bisher keine Tschechen unter den Opfern des Tsunami in Indonesien

Unter den Opfern des Tsunami in Indonesien am Sonntag sind nach bisherigem Wissensstand keine ausländischen Staatsbürger und somit auch keine Tschechen. Dies bestätigte das Außenministerium in Prag in einer Stellungnahme. Man stehe in Kontakt mit den örtlichen Behörden und den eigenen Staatsbürgern in Indonesien, so das Ressort.

Am Sonntagmorgen kam es in der Sundastraße zwischen den indonesischen Inseln Java und Sumatra zu einem Vulkanausbruch mit anschließendem Tsunami. Dabei kamen mindestens 168 Menschen ums Leben, mehrere Dutzend werden derzeit noch vermisst.