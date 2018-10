Bis zu 30 verletzte Kinder bei Unfall eines Reisebusses

Bis zu 30 Kinder sind am Donnerstagnachmittag beim Unfall eines Reisebusses in Ostmähren verletzt worden. Genaue Zahlen konnten die Einsatzkräfte zunächst nicht nennen, die Medienangaben schwankten zwischen 20 und 30. Einige Kinder sollen mittelschwere Verletzungen erlitten haben und würden in nahen Krankenhäusern behandelt, sagte ein Sprecher der Rettungsdienste im Kreis Pardubice.

Der Bus mit etwa 50 Reisenden sei auf einer Landstraße bei Holice ins Schleudern gekommen, nachdem einer Reifen geplatzt war, teilte die Feuerwehr mit. Das Fahrzeug sei in ein Feld am Straßenrand gerutscht und dabei umgekippt, hieß es weiter.