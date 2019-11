Bis 20. Dezember verschickte Sendungen kommen pünktlich an

Weihnachtsgrüße und Päckchen, die bis zum 20. Dezember versendet werden, kommen noch bis Heiligabend beim Empfänger an. Dies gab die Tschechische Post in einer Pressemitteilung am Freitag bekannt. Zudem will die Post im Advent verstärkt auch am Wochenende ausliefern.

Ab Februar kommenden Jahres müssen sich Post-Kunden jedoch auf höhere Preise einstellen. Für eine Zustellung am nächsten Werktag soll dann nämlich ein Aufschlag fällig werden. Entsprechende Pläne stellte das Staatsunternehmen am Freitag vor.