Bildungsministerium will Unterricht auch für weitere Schülergruppen

Das Bildungsministerium will den Unterricht in höheren Klassen der Grundschulen und an weiterführenden Schulen ab 8. Juni wiederaufnehmen. Bildungsminister Robert Plaga (Ana) legt seinen Vorschlag der Regierung am Montag vor. Es würde sich nicht um einen klassischen Unterricht handeln, sondern die Schulen sollten Aktivitäten für Schüler je nach ihren Möglichkeiten vorbereiten, teilte das Ministerium mit.

Seit diesem Montag sind die Schulen für Kinder der ersten fünf Grundschulklassen wieder offen. Bereits am 11. Mai kehrten die Abschlussjahrgänge der Grund- und weiterführenden Schulen in die Klassenzimmer teilweise zurück.