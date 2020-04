Bildungsministerium: Lehrer sollen beim Online-Unterricht keine Noten geben

Die Lehrer sollen beim gegenwärtigen Online-Unterricht keine Noten geben. Anstelle von Noten sollten sie die Kinder wörtlich bewerten und ihnen eine Auswahl von unterschiedlich schwierigen Aufgaben geben. Beim Unterricht müssen die Lehrer die zeitlichen Möglichkeiten der Familien berücksichtigen. Dies geht aus den Empfehlungen des Bildungsministeriums hervor, über die die Presseabteilung des Ministeriums am Samstag die Nachrichtenagentur ČTK informierte.

Bildungsminister Robert Plaga (Partei Ano) erklärte bereits zuvor, dass sich die Schulen in der Gegenwart vor allem auf den Tschechisch-Unterricht, auf Mathematik und Fremdsprachen konzentrieren. Der Vorsitzende des Verbandes der Grundschuldirektoren, Michal Černý, machte darauf aufmerksam, dass einige Schulen zu Beginn Probleme mit dem Übergang zum Online-Unterricht hatten. Ein Teil der Lehrer gab seinen Worten zufolge den Schülern sehr viele Aufgaben, und die Eltern beschwerten sich darüber. In der Gegenwart habe sich die Situation verbessert, so Černý. Wegen des Coronavirus sind Schulen in Tschechien seit 11. März geschlossen.