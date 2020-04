Bildungsminister: Schulen werden in der zweiten Maihälfte geöffnet

Die Schulen könnten in der zweiten Maihälfte geöffnet werden. Das sagte Bildungsminister Robert Plaga (Partei Ano) am Sonntag im öffentlich-rechtlichen Tschechischen Fernsehen. Laut Plaga muss das Gesundheitsministerium Bedingungen für die diesen Schritt schaffen. Es müssten genügend Desinfektion, Mundschutzmasken und Thermometer in den Schulen zur Verfügung stehen, so Plaga.

Der Bildungsminister erinnerte zudem daran, dass der Plan für die Versorgung mit den Schutzmitteln eingehalten werden muss. Wenn er nicht eingehalten wird, sollen die Schulen lieber zwei Wochen später geöffnet werden.