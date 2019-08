Bildungsminister Plaga gegen Mathematik als Pflichtfach zum Abitur

Bildungsminister Robert Plaga (Ano-Partei) will das Vorhaben, die Mathematik zu einem Pflichtfach der Abiturprüfung zu machen, nun wieder kippen. Seine Entscheidung beruhe auf einer Analyse der Ergebnisse der Abiturienten in ausgewählten Fachbereichen in den zurückliegenden Jahren. Nach Meinung von Plaga müsse zuerst der Unterricht in Mathematik derart verbessert werden, dass die Schüler das Fach auch wirklich verstehen. Erst dann könne man sich mit der pflichtigen Einführung der Mathematik als Abi-Prüf-Fach befassen, heißt es in der Pressemitteilung des Bildungsministeriums, die am Freitag veröffentlicht wurde.

Gegenwärtig sieht ein entsprechendes Gesetz die Einführung der Mathematik als Pflichtfach der Abiturprüfung bis spätestens zum Frühjahr 2022 vor.