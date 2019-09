Bilder des sudetendeutschen Malers Paul Gebauer in Liberec ausgestellt

Die Bezirksgalerie im nordböhmischen Liberec / Reichenberg zeigt Bilder des sudetendeutsches Malers Paul Gebauer. Diese seien geprägt von der schlesischen Heimat Gebauers und gehörten zur sogenannten Heimatkunst, erläuterte Ausstellungskuratorin Anna Habánová am Donnerstag.

Paul Gebauer wurde 1888 in der Nähe von Opava / Troppau geboren. Er studierte an den Kunstakademien in Wien und Dresden. Danach kehrte er in seine Heimat zurück und übernahm den Bauernhof seiner Eltern. Zugleich entwickelte er seinen Malstil weiter. Neben ländlichen Motiven war Gebauer auch für seine Porträts bekannt und gefragt. Gebauer wurde wie die meiste deutschsprachige Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg aus der damaligen Tschechoslowakei vertrieben.