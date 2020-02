Biathlon-WM: Zwei Tschechinnen unter Top Ten im Einzelrennen über 15 Kilometer

Bei der Biathlon-WM in Antholz kämpften sich zwei tschechische Biathletinnen am Dienstag im Einzelrennen über 15 Kilometer in die Top Ten. Markéta Davidová belegte den achten Platz und Eva Kristejn-Puskarčíková lag auf Rang zehn. Dank dessen werden sie beide am Sonntag Massenstartrennen teilnehmen, in dem auch Lucie Charvátová startet.

Das Einzelrennen über 15 Kilometer gewann Dorothea Wierer aus Italien, das Silber ging an Vanessa Hinz aus Deutschland, die Bronze an die Norwegerin Marte Olsbu Røiseland.