Biathlon-WM: Tschechien bei Mixed-Staffel in Bestbesetzung

Bei der Biathlon-WM in Antholz wird Tschechien am Donnerstag bei der Mixed-Staffel in Bestbesetzung antreten. An den Start gehen Eva Kristejn Puskačíková und Markéta Davidová auf den ersten beiden Abschnitten sowie Ondřej Moravec als Dritter und Michal Krčmář als Schlussläufer.

Die Mixed-Staffel ist der Auftakt zur Weltmeisterschaft in Antholz. Die Titelkämpfe in dem Südtiroler Wintersportort laufen bis Sonntag, 23. Februar. Tschechien hat bisher in den Mixed-Staffeln zweimal WM-Medaillen erkämpft. 2013 holte das Team Bronze und zwei Jahre später sogar Gold.