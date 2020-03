Aufgrund des Coronavirus wurde die Biathlon-Saison am Samstag in Kontiolahti vorzeitig beendet. In der Verfolgung belegte Markéta Davidová den 8. Platz. Im Sprint lag die tschechische Biathletin am Freitag auf Rang fünf. In der Weltcup-Gesamtwertung liegt Davidová auf Rang 14, Lucie Charvátová auf Rang 27 und Eva Kristejn-Puskarčíková auf Rang 35.

In der Weltcup-Gesamtwertung der Männer belegten Michal Krčmář den 21. Platz und Ondřej Moravec den 26. Platz.