Die tschechische Mixed-Staffel in der Zusammensetzung Michal Šlesingr, Michal Krčmář, Markéta Davidová und Eva Puskarčíková hat am Sonntag im Weltcup in Soldier Hollow den sechsten Platz belegt. Es siegte die französische Staffel vor Deutschland und Norwegen.

Es war das letzte Mixed-Staffel-Rennen vor der Biathlon-WM, die am 7. März in Östersund eben mit Mixed-Staffel eröffnet wird.