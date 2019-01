Biathlon: Tschechische Damen-Staffel holt in Oberhof dritten Platz, Herren-Staffel vierten

Die tschechische Damen-Staffel hat beim Biathlon-Weltcup in Oberhof den dritten Platz belegt. Für den Erfolg sorgten vor allem Markéta Davidová und Eva Puskarčíková. Nach den Strecken von Lucie Charvátová und Veronika Vítková lag die tschechische Staffel auf Rang zwölf. Davidová verbesserte die Position des Teams auf Rang vier und Puskarčíková auf Rang drei. Der Rückstand auf die Siegerinnen aus Russland betrug 36,7 Sekunden, auf das Team Deutschlands nur 3,2 Sekunden. Die tschechische Damen-Staffel stand auf dem Podest zuletzt im März 2017, als sie in Pyeongchang in der Zusammensetzung Jessica Jislová, Puskarčíková, Charvátová und Gabriela Koukalová den dritten Platz belegte.

Auch die tschechische Herren-Staffel hat in Oberhof angenehm überrascht. Die Staffel in der Zusammensetzung Ondřej Moravec, Michal Krčmář, Jakub Štvrtecký und Tomáš Krupčík belegte trotz einer Strafrunde den vierten Platz. Das war das beste Resultat der tschechischen Herren-Staffel seit Februar 2015.