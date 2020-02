Biathlon: Tschechiens Frauen-Staffel WM-Vierter – Männer enttäuschen

Am vorletzten Wettkampftag der Biathlon-Weltmeisterschaft in Antholz haben sich die tschechischen Teilnehmer in sehr unterschiedlicher Form präsentiert. Zunächst überzeugte das Frauenteam mit einer beherzten Vorstellung im Staffelrennen. In der Besetzung Jessica Jislová, Markéta Davidová, Lucie Charvátová und Eva Kristejn Puskarčíková belegte es den sehr guten vierten Platz hinter Norwegen, Deutschland und der Ukraine. Nach dem dritten Wechsel hatte Tschechien sogar noch auf Platz zwei gelegen, doch Schlussläuferin Kristejn Puskarčíková konnte trotz guter Schießleistung den Angriff der deutschen und der ukrainischen Kontrahentin in der Loipe nicht parieren.

Enttäuschend war hingegen das Ergebnis der Männer. In der Besetzung Michal Šlesingr, Ondřej Moravec, Jakub Štvrtecký und Michal Krčmář landete das Quartett nur auf Platz 13, weil bis auf Oldie Šlesingr alle anderen Nerven am Schießstand zeigten. Das spannende Rennen an der Spitze gewann Frankreich vor Norwegen und Deutschland.