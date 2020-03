Biathlon: Šlesingr beendet Karriere

Der tschechische Biathlet Šlesingr hat am Samstag seine aktive Karriere beendet. Der Staffellauf in Nové Město na Moravě / Neustadt in Mähren war der letzte Wettkampf für den 37-Jährigen, allerdings sprang für das tschechische Männerquartett nur der zwölfte Platz heraus.

Šlesingr gab in der Saison 2001/02 sein Debüt im Weltcup der Senioren. Der Biathlet aus dem ostböhmischen Ústí nad Orlicí gewann in seiner Karriere drei Medaillen bei Weltmeisterschaften: 2015 holte er in Kontiolahti mit der tschechischen Mixed-Staffel Gold, außerdem gewann er 2007 in Antholz Silber im Sprint und Bronze im Einzel.