Biathlon: Moravec bester Tscheche beim Weltcup-Sprint in Ruhpolding

Die tschechischen Biathleten haben beim Weltcup- Sprint am Donnerstag im bayerischen Ruhpolding enttäuscht. Ondřej Moravec landete als bestplatzierter Tscheche auf dem 30. Rang. Insbesondere wegen eines Schießfehlers konnte der 30-Jährige seinen 12. Platz von Oberhof nicht wiederholen. Beim Rennen im Thüringer Wald hatte Moravec fehlerfrei geschossen. Sieger des Wettbewerbs von Ruhpolding wurde der Franzose Martin Fourcade.

Die Weltcup-Veranstaltung in Ruhpolding wird am Freitag und Samstag mit den Staffelrennen der Frauen und der Männer fortgesetzt. Zum Abschluss werden am Sonntag beide Verfolger-Wettbewerbe ausgetragen.