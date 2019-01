Biathlon: Davidová Zweite im Massenstartrennen in Antholz

Die tschechische Biathletin Markéta Davidová hat im italienischen Antholz den zweiten Platz im Massenstartrennen belegt. Beim abschließenden Frauenwettbewerb der viertägigen Weltcup-Veranstaltung musste sie sich am Sonntag lediglich der deutschen Olympiasiegerin Laura Dahlmeier beugen. Davidová machte bei ihren 20 Schuss einen Fehler und ging nach dem zweiten Stehendschießen als Dritte auf die Schlussrunde. Mit einer starken Laufleistung konnte sie die Deutsche Vanessa Hinz noch auf Rang drei verdrängen, Dahlmeier hatte im Ziel 13,1 Sekunden Vorsprung.

Die 22-jährige Davidová hat nun binnen kurzer Zeit alle drei Stufen des Siegerpodests bestiegen. Zum Weltcup-Auftakt in Pokljuka wurde sie Dritte im Einzel, am Donnerstag hat sie in Antholz den Sprint gewonnen.