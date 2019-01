Die tschechische Biathletin Markéta Davidová hat den Sprint beim Weltcup in Antholz in Südtirol überraschend für sich entschieden. Die 22-Jährige schoss kein einziges Mal daneben und kam so mit großem Vorsprung ins Ziel. Es ist der erste Sieg einer Tschechin bei einem Weltcup seit zwei Jahren.

Zweite wurde beim Sprint in Antholz die Finnin Kaisa Mäkäräinen vor der Norwegerin Marte Olsbu Roeiseland. Laura Dahlmeier aus Deutschland wurde Vierte.