Biathlon: Davidová ist Biathletin des Jahres

Markéta Davidová ist zum ersten Mal in ihrer Sportkarriere zur Biathletin des Jahres gekürt worden. Den Preis nahm sie am Donnerstag bei einem Galaabend im Prager Národní dům entgegen. Dies habe sie nicht erwartet, sagte sie nach dem Sieg. Die 22-jährige Biathletin gewann in der Umfrage souverän mit 3658 Stimmen. Zweiter war Tomáš Krupčík, dritter Michal Krčmář.

Der Galaabend des Biathlonverbandes fand zwei Tage danach statt, nachdem die dreimalige Siegerin der Umfrage, die Weltmeisterin Gabriela Koukalová bekanntgegeben hatte, dass sie ihre Sportkarriere beendet. Verbandspräsident Jiří Hamza betonte, Koukalová habe für den tschechischen Biathlon sehr viel gemacht.