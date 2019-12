Bevölkerung in Tschechien und in Prag seit Jahresbeginn weiter gewachsen

Die Bevölkerung der Tschechischen Republik ist in den ersten neun Monaten dieses Jahres um weitere 31.400 Menschen auf 10,68 Millionen Einwohner gestiegen. Einen merklichen Anteil daran hat vor allem der Zuzug von Migranten aus dem Ausland, er wird weiterhin von Bürgern aus der Ukraine angeführt. Zudem wurden im genannten Zeitraum mehr Menschen in Tschechien geboren als andere hierzulande verstorben sind. Im Jahresvergleich ist die Zahl der Neugeborenen und der Verstorbenen indes zurückgegangen, informierte das Tschechische Statistikamt (ČSÚ) am Donnerstag.

Auch in der Hauptstadt Prag hat die Einwohnerzahl weiter zugenommen. In den ersten drei Quartals dieses Jahres ist sie um etwas über 10.000 Menschen gewachsen. In Prag leben derzeit fast 1,32 Millionen Bürger. Seit Jahresbeginn sind knapp 32.000 Menschen in die Metropole zugezogen, in etwa je die Hälfte kam aus anderen Regionen des Landes beziehungsweise aus dem Ausland.