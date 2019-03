Bevölkerung in Tschechien nimmt weiter zu

Die Einwohnerzahl Tschechiens ist im vergangenen Jahr um fast 40.000 Personen gewachsen. Das Statistikamt zählte hierzulande insgesamt 10.649.800 Menschen. Wie im Vorjahr wurde die Marke von 10,6 Millionen Einwohnern überschritten – das war davor zuletzt am Ende des Zweiten Weltkriegs der Fall. Der Zuwachs wurde insbesondere durch Migration erreicht. Nach Tschechien wanderte die Rekordzahl von 58.148 Leuten ein, das Land verlassen haben knapp 20.000 Menschen. Das geht aus den Daten hervor, die das Tschechische Statistikamt (ČSÚ) am Donnerstag veröffentlicht hat. Im zurückliegenden Jahr wurden in Tschechien 114.036 Kinder geboren, das sind 369 weniger als im Jahr zuvor. Demgegenüber sind 112.920 Menschen gestorben, und somit um 1477 mehr als im Jahr 2017. Und es wurde wieder öfter als zuletzt geheiratet. Im vergangenen Jahr wurden 54.470 Ehen geschlossen – das ist die höchste Zahl seit dem Jahr 2007.