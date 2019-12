Besucheransturm bei Venus von Věstonice in Olomouc

Innerhalb von zwölf Tagen haben sich schon rund 20.000 Menschen die Venus von Věstonice im Museum in Olomouc / Olmütz angeschaut. Das Frauenbildnis gilt als eine der ältesten Keramikfiguren der Welt. Das Interesse an der Altsteinzeitfigur war vor allem am Wochenende immer groß. Vor dem Museum bildeten sich lange Schlangen.

Das Alter der aus Ton gebrannten elf Zentimeter hohen Venusdarstellung wird auf 25.000 bis 30.000 Jahre geschätzt. Sie wurde 1925 in Dolní Věstonice gefunden. In Olomouc war sie seit 27. November ausgestellt.