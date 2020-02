Besuch von Bundeskanzlerin Merkel in Prag geplant

Tschechien und Deutschland verhandeln über einen Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Prag. Sie sollte an dem Gipfeltreffen der vier Visegrád-Staaten im Mai in Prag teilnehmen, wie die Presseagentur ČTK berichtet. Ein endgültiger Termin wurde noch nicht bestätigt, hieß es.

Premier Andrej Babiš (Partei Ano) bestätigte gegenüber der Tageszeitung Právo am Freitag, Bundeskanzlerin Merkel habe seine Einladung nach Prag akzeptiert.

Angela Merkel nimmt regelmäßig an den Visegrád-Treffen teil, zuletzt war sie beim Gipfel im Februar letzten Jahres in Bratislava zu Gast